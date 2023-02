“I prodotti bio sono migliori” Come sfatare un mito

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dal 25 al 27 gennaio scorso, all’Università di Roma Tre, si è svolto il 37° Convegno internazionale «Strategie Contadine per la Bioagricoltura» promosso dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica. L’iniziativa ha suscitato le proteste di vari soggetti che non sopportano quando la superstizione s’ammanta di scienza – per esempio il Gruppo SeTA (Scienza e Tecnologia per l’Agricoltura) e l’Accademia nazionale dei Lincei hanno protestato. L’Ateneo romano, a dire il vero, si sarebbe così giustificato: «L’Università di Roma Tre non è in nessun modo coinvolta con le attività dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica, e si è limitata ad affittare un’aula, ecc. ecc.». Vabbè. Criticare l’agricoltura biodinamica èsparare sulla Croce rossa, tanto commovente e ingenua è la pratica, tutta all’insegna del rispetto di non meglio specificate «forze cosmiche». Del tutto ...