I nuovi martiri della fede in Nicaragua (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per capire quanto poco propenso a dialogare sia Daniel Ortega, che con la moglie Rosario Murillo governa da padrone il Nicaragua, è sufficiente ascoltarlo mentre i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per capire quanto poco propenso a dialogare sia Daniel Ortega, che con la moglie Rosario Murillo governa da padrone il, è sufficiente ascoltarlo mentre i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gnaojones : @conteDartagnan Fede e Mora i nuovi martiri della destra - thurinthurambar : RT @Gianrico73: @acs_italia I nuovi martiri, 2000 anni fa come oggi Ecco un'icona a loro dedicata. Santi 21 Martiri Copti in Libia https:/… - MuredduGiovanni : RT @Gianrico73: @acs_italia I nuovi martiri, 2000 anni fa come oggi Ecco un'icona a loro dedicata. Santi 21 Martiri Copti in Libia https:/… - ZiaGabriella1 : RT @Gianrico73: @acs_italia I nuovi martiri, 2000 anni fa come oggi Ecco un'icona a loro dedicata. Santi 21 Martiri Copti in Libia https:/… - geniofemminile : RT @Gianrico73: @acs_italia I nuovi martiri, 2000 anni fa come oggi Ecco un'icona a loro dedicata. Santi 21 Martiri Copti in Libia https:/… -