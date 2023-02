I nuovi deepfake pro-Cina sono super weird!

Leggi su butac

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La tecnologiasi è evoluta nell’ultimo decennio e presumibilmente un po’ tutti abbiamo un’idea abbastanza precisa di cosa si tratti. Detto in due parole, si tratta di software di intelligenza artificiale in grado di creare avatar, una sorta di pupazzi digitali, ormai perfettamente credibili, a cui potete fare dire quello che volete. Un uomo di mezza età pettinatissimo, in uno studio broadcast, legge delle notizie; ma potrebbe anche leggervi il testo di una canzone di Malgioglio con lo stesso identico tono, e la stessa faccia serissima, perché sta semplicemente leggendo un testo qualunque, al vostro servizio. Quell’uomo, inutile dirlo, non è umano. Lui si chiama Jason, ma potete chiamarlo come volete…Era solo una questione di tempo, evidentemente, prima di vedere all’opera questa tecnologia al servizio della disinformazione, con occhi un po’ stupiti, un po’ ...