I libri da professoressa democratica nel covo di Messina Denaro | altro che Viagra

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sono abbastanza vecchia da ricordare un tempo in cui credevo a quello che vedevo sui giornali; sono abbastanza vecchia da ricordare un tempo in cui il midcult era territorio delle professoresse democratiche; sono abbastanza vecchia da ricordare un tempo in cui in casa mia era possibile ritrovare un libro. Poiché sono abbastanza vecchia da vivere nell’entropia, e in casa mia è ormai impossibile ritrovare Dwight McDonald, per il midcult dovete fidarvi di me; io d’altra parte mi fiderò d’un giornale, cosa che non facevo da anni. In una strepitosa pagina sul Corriere di ieri, si raccontava che a Campobello di Mazara, nella casa nella quale era stato Matteofinché non l’hanno scortesemente arrestato, c’erano oggetti molto ma molto più interessanti del, con cui le cronache ci hanno annoiato subito dopo l’arresto. E ...