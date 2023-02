I Galaxy S22 con OneUI 5.1 hanno problemi di drain battery (Di lunedì 20 febbraio 2023) La serie Galaxy S22 ha ricevuto rapidamente l’aggiornamento alla nuova interfaccia Samsung, la OneUI 5.1 però sembra avere qualche problema con il consumo di batteria. Sono diverse le segnalazioni della problematica sui social e sul forum dell’azienda sudcoreana con gli utenti che lamentano un improvviso drain battery subito dopo l’aggiornamento. Recensione Galaxy S22 Ultra drain Batteri per la serie Galaxy S22 con OneUI 5.1 L’aggiornamento alla OneUI 5.1 ha un peso di 2 GB quindi non è leggerissimo e qualcosa deve essere andato storto per alcuni modelli che stanno soffrendo di un consumo anomalo della batteria come segnalano i proprietari dei tre modelli del 2022. Infatti, sembra che la problematica non sia legata ad un modello in ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 febbraio 2023) La serieS22 ha ricevuto rapidamente l’aggiornamento alla nuova interfaccia Samsung, la5.1 però sembra avere qualche problema con il consumo di batteria. Sono diverse le segnalazioni della problematica sui social e sul forum dell’azienda sudcoreana con gli utenti che lamentano un improvvisosubito dopo l’aggiornamento. RecensioneS22 UltraBatteri per la serieS22 con5.1 L’aggiornamento alla5.1 ha un peso di 2 GB quindi non è leggerissimo e qualcosa deve essere andato storto per alcuni modelli che stanno soffrendo di un consumo anomalo della batteria come segnalano i proprietari dei tre modelli del 2022. Infatti, sembra che la problematica non sia legata ad un modello in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sondesix : [?????????? ???????????? ????????????????????] Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra vs vivo X80 Pro PART 9: Main c… - Ricardo_Nester_ : One UI 5.1 da Samsung chega para Galaxy S22+, S21 e S21 Ultra - TuttoAndroid : Galaxy S23 costa troppo? Date una possibilità a Samsung Galaxy S22 in offerta #ebay #offerte #samsung… - pantasub : RT @sondesix: [?????????? ???????????? ????????????????????] Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra vs vivo X80 Pro PART 9: Main camera. Aut… - olaoluphemy : RT @sondesix: [?????????? ???????????? ????????????????????] Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra vs vivo X80 Pro PART 10: Main camera. Au… -