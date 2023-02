I consigli di MoltoUomo it su come prendersi cura dell’abbigliamento tecnico outdoor

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Per mantenere l’idrorepellenza e le caratteristiche tecniche dei capiè importante eseguire alcune operazioni durante il lavaggio a l’asciugatura. Le performance dei capi scelti per le attività all’aperto, specie quelle più fredde, necessitano di mantenere infatti le caratteristiche iniziali in tema di impermeabilità, traspirabilità, capacità di isolare e proteggere dagli elementi esterni. Si tratta di capi realizzati in tessuti sintetici, anche riciclati, derivati dal poliestere ottenuto dalla plastica Pet che, attraverso un processo di fusione viene trasformato in filato. Maioggi, in tema di green economy e ecostenibilità diventa importante impattare in modo sempre meno significativo a livello di durabilità del ciclo di vita di capi ‘inquinanti’. Lca, life cycle assessment, è l’acronimo inglese dell’analisi del ciclo di vita di ...