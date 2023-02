I cartomanti e la pubblicità online

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Accanto ai media tradizionali che hanno dominato per lungo tempo il sistema dell’informazione e rappresentato al contempo le principali piattaforme laddove destinare investimenti di natura pubblicitaria, si è affiancato il web che oggi accoglie nel suo spazio miliardi di utenti. In particolare la televisione e i giornali che in passato giocavano un ruolo chiave nell’alveo mediatico hanno visto ad un certo punto limitata dalla diffusione della rete la loro funzione di potenti mezzi di comunicazione di massa. Non è un caso che parte dell’attività di imprese e di professionisti trovi proprio su internet una sua collocazione commerciale attraverso la realizzazione di efficaci strategie di marketing. Chiunque abbia lo scopo, quindi, di accendere la curiosità di innumerevoli consumatori su un prodotto o su una consulenza da veicolare, è obbligato allo stato attuale ...