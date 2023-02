I 6 vantaggi del Superbonus e l’esempio del contadino

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Prima il ministro Giorgetti e ora il presidente del consiglio Meloni insistono sulla necessità del decreto-legge approvato dal governo che impedisce la cedibilità dei crediti fiscali. La misura delsarebbe sinora costata 2000 euro a ogni italiano. Nel nostro articolo precedente ci siamo chiesti se siamo di fronte a quella che John Maynard Keynes chiamava la “parodia dell’incubo di un contabile”. Cerchiamo con due semplici esempi di spiegare il nostro punto di vista. I bonus hanno generato un deficit per lo Stato di 110 miliardi di euro, che divisi per 59 milioni di abitanti in Italia, fanno effettivamente poco meno di 2000 euro a testa. Si tratta di minori entrate per lo Stato, non necessariamente di un costo per i cittadini. Anche perché a fronte di questi bonus sono stati emesse fatture che invece hanno generato maggiori entrate. Ma di questo non parlano ...