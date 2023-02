Hoyeon Jung e Aya Nakamura: le nuove e giovanissime Global Ambassador di Lancôme (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due donne molto diverse tra loro, accomunate da una visione di bellezza unica e personale, capace di mettere in risalto la propria personalità. L’attrice Hoyeon Jung e l’artista e musicista Aya Nakamura sono le nuove Global Ambassador di Lancôme. Muse di bellezza dalla storia molto diversa. Hoyeon ha conosciuto la fama grazie al suo ruolo in Squid Game, dove interpreta la giocatrice numero 067. Prima di sfondare come attrice, però, la 28enne sudcoreana è stata una modella di successo. Una carriera iniziata a sedici anni, proseguita con la vittoria di Korea’s Next Top Model e con il debutto internazionale nel 2016, alla New York Fashion Week. Ad aver reso celebre Aya Nakamura è, invece, la musica. Acclamata artista e performer, la ... Leggi su amica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due donne molto diverse tra loro, accomunate da una visione di bellezza unica e personale, capace di mettere in risalto la propria personalità. L’attricee l’artista e musicista Ayasono ledi. Muse di bellezza dalla storia molto diversa.ha conosciuto la fama grazie al suo ruolo in Squid Game, dove interpreta la giocatrice numero 067. Prima di sfondare come attrice, però, la 28enne sudcoreana è stata una modella di successo. Una carriera iniziata a sedici anni, proseguita con la vittoria di Korea’s Next Top Model e con il debutto internazionale nel 2016, alla New York Fashion Week. Ad aver reso celebre Ayaè, invece, la musica. Acclamata artista e performer, la ...

