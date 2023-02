Honda CR-V - La Hybrid Racer Project è un animale da pista da 800 cavalli - VIDEO

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L'appetito vien guardando il teaser (clicca ilqui sotto), da cui si evince che laha in serbo qualcosa di molto speciale per gli appassionati. E il fatto che si parli di una CR-V potrebbe persino risultare fuorviante, se quel che vi balza alla mente è l'immagine tranquilla e seriosa dell'auto di serie, perfettamente aderente ai canoni della classica Suv da famiglia (elettrificata per essere al passo coi tempi). Cliccate e vedrete. Super Suv. Anche se le informazioni al momento disponibili sono pochissime, le immagini parlano chiaro. Mega-alettone, splitter ciclopico e un'abbondante corteccia di fibra di carbonio rendono questa vettura, denominataCR-V, un progetto molto curioso. Con il garage che diventa laboratorio per un esperimento inedito, i tecnici giapponesi ...

Si chiamaCR - VRacer Project Car ed è una versione da corsa del CR - V dotata di un sistema di propulsione misto in grado di erogare oltre 800 cavalli. Al veicolo stanno lavorando ...Non è ancora chiaro al momento come sarà composto il gruppo propulsore dellaCR - VRacer Project Car, ma l'CR - V2023 vanta un motore a quattro cilindri da 2 litri ...

Honda Accord has officially entered its 11th generation. This makes the Accord sound like a cross-eyed family of profligate European aristocrats that endures despite wars, fashion, and the changing of ...