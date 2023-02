(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lascio. Anzi, no, non del tutto. Sai che c'è? Forse torno. Le posizioniintorno al proprio impegno in Formula 1 sono un registrare direzioni varie e di ripensamento. Nel 2020 annuncia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1 / Honda ha confermato i contatti con diversi team per la stagione 2026 - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Honda conferma l’infortunio di Tim Gajser ? di Federico Benedusi ?? - AndreaEttori : RT @P300it: MXGP | Honda conferma l’infortunio di Tim Gajser ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: MXGP | Honda conferma l’infortunio di Tim Gajser ? di Federico Benedusi ?? - P300it : MXGP | Honda conferma l’infortunio di Tim Gajser ? di Federico Benedusi ?? -

Un disimpegno a metà, visto che le power unit continuano a essere curate in una forma differente, con l'impegno HRC, fino al ritorno, dal campionato 2023, del nomenella fornitura:RBPT, ...Dopo la nostraper il 2026, siamo stati contattati da diversi team '. In aggiunta, non vi ... anche se Tetsushi Kakuda , Ingegnere Capo Esecutivo della, non crede in uno spostamento dall'...

Honda conferma: interessati alla F1 2026, già diversi contatti Autosprint.it

MXGP | Honda conferma l'infortunio di Tim Gajser P300.it | Motorsport Media

Honda si inventa il suv "pronto pista" Veloce

Mercato moto 2023: Honda domina a Gennaio con 7 modelli nelle ... Info Motori

WorldSBK L'EPOCA D'ORO CONTINUA: BMW e Honda vogliono ... WorldSBK

Il presidente Watanabe ha commentato l'iscrizione Honda all'elenco di motoristi dal 2026, spiegando come l'elettrificazione delle future power unit sia un obiettivo allineato alla strategia Honda ...Il Presidente Koji Watanabe ha ammesso di aver discusso con alcune squadre per la fornitura di motori, preferendo per ora analizzare altri aspetti ...