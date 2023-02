(Di lunedì 20 febbraio 2023) La domenica sera dell’ICEsorride ai colori italiani: tre squadre impegnate e tre successi messi a referto. Ecco come sono andate le cose. Ad aprire il conto è stato l’, capace di vincere 6-1, trascinato dal trio McShane-Zampieri-Salinistri, contro gli austriaci del Villach in una partita senza storia. Poi, è arrivata l’affermazione per 3-4 del Val, agli shoot out, contro Hydro Fehervar AV 19. Dopo il 3-3 dei regolamentari e dei supplementari, all’interno di un’incredibile altalena di emozioni, a griffare la sfida è stata l’esecuzione perfetta di Ahl. Infine il 3-5 con cui ilha espugnato la pista dei Vienna Capitals, grazie a un monumentale Zimmer, autore di una doppietta. Un’affermazione importantissima sia per il ...

Dopo l'incontro disugiocatosi ieri fra ZSC Lions e Rapperswil - Jona Lakers, la polizia cittadina di Zurigo dovuta intervenire con lacrimogeni per impedire lo scontro fra tifoserie. Le forze dell'...Ad Alleghe la Bulldogs s'impone autorevolmente(4 - 6) e tiene vive le speranze di playoff. I torresi sono riusciti a rimontare dopo essersi trovati sotto 3 - 1 in apertura di secondo periodo per via ...

Italian Hockey League, Varese vince la seconda fase con largo anticipo FISG

ICE Hockey League, un venerdì al cardiopalma FISG

ICE Hockey League, il Bolzano consolida il primo posto e si qualifica alla Champions Hockey League FISG

Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Asiago, Val Pusteria e Bolzano fanno l'en plein OA Sport

Alps Hockey League, il Vipiteno si qualifica per i pre-playoff dopo il successo contro il Fassa FISG

La domenica sera dell’ICE Hockey League 2022-2023 sorride ai colori italiani: tre squadre impegnate e tre successi messi a referto. Ecco come sono andate le cose. Ad aprire il conto è stato l’Asiago, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...