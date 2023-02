Hiv, paziente guarisce dopo un trapianto di midollo per la leucemia: non ha più bisogno di farmaci (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grazie ad un trapianto di cellule staminali del midollo osseo praticato per curare la sua leucemia , un paziente sieropositivo non ha più bisogno di assumere farmaci contro il virus dell' Aids . Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grazie ad undi cellule staminali delosseo praticato per curare la sua, unsieropositivo non ha piùdi assumerecontro il virus dell' Aids . Il ...

