Highlights All Star Game NBA 2023 | Team Giannis-Team LeBron 184-175 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilcon glidell’AllNBA, in cui si sono sfidati. Presso la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, ad avere la meglio per 184-175 è stata la squadra del greco, guidata da un incredibile Jason Tatum da 55 punti. Record assoluto dell’Alle palma di MVP per il talento dei Boston Celtics, coadiuvato da Mitchell e Lillard. Infortunio alla mano invece perJames, che non è più tornato in campo dopo l’intervallo, ma si è comunque goduto la premiazione per esser diventato il miglior marcatore di tutti i tempi in NBA. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.