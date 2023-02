Hapta | il primo applicatore di make up per truccarsi

Lo scorso 4 gennaio, al CES 2023 , l'azienda ha infatti presentato, ilapplicatore di make up computerizzato, portatile e altamente preciso, proprio per le persone con mobilità ridotta. ...E proprio con l intento di dare luce all espressività di tutti, il gruppo L Oréal ha presentato al Ces (Consumer eletronics show) di Las Vegas, ilapplicatore di make - up computerizzato,...

Scopri le funzioni di Hapta, il primo dispositivo elettronico per applicare il trucco dedicato a chi ha ridotte capacità motorie