Hapta, il primo applicatore di make up per truccarsi se si ha mobilità ridotta (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Oréal ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas il primo applicatore portatile di make up, ideato appositamente per le persone con disabilità. Il nuovo dispositivo, chiamato Hapta, è stato progettato per soddisfare le esigenze di bellezza delle persone con mobilità ridotta sia di mani che di braccia. È stato presentato sui social del brand come “Il primo applicatore di trucco intelligente portatile e ultra preciso che offre la possibilità di applicare il rossetto a casa”. Attualmente, le stime parlano di circa 50 milioni di persone in tutto il mondo che hanno ridotte capacità motorie. Si tratta di una condizione che, per motivi diversi, rende difficile l’applicazione del make up con i dispositivi classici e attualmente ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Oréal ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas ilportatile diup, ideato appositamente per le persone con disabilità. Il nuovo dispositivo, chiamato, è stato progettato per soddisfare le esigenze di bellezza delle persone consia di mani che di braccia. È stato presentato sui social del brand come “Ildi trucco intelligente portatile e ultra preciso che offre la possibilità di applicare il rossetto a casa”. Attualmente, le stime parlano di circa 50 milioni di persone in tutto il mondo che hanno ridotte capacità motorie. Si tratta di una condizione che, per motivi diversi, rende difficile l’applicazione delup con i dispositivi classici e attualmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Hapta, il primo applicatore di make up per truccarsi - infoitsport : Hapta, il primo applicatore di make up per truccarsi se si ha mobilità ridotta -