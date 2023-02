Hamrin su Immobile | «Ora viene il difficile»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Kurtè intervenuto ai microfoni di notizie.com commentando il traguardo raggiunto da CiroKurtè intervenuto ai microfoni di notizie.com commentando il traguardo raggiunto da Ciro, attaccante della Lazio. Le sue dichiarazioni: «I record sono fatti per essere battuti.è un giocatore molto forte, ma adesso si fa più complicata per lui la rincorsa a quelli che stanno ancora più avanti in questa classifica. Però è giusto che ci provi, ha tutto quello che gli serve per riuscirci». L'articolo proda Calcio News 24.

ROMA - Due gol per far volare la Lazio, giusto uno per superare Kurtnella speciale classifica dei più grandi marcatori della storia della Serie A. Cirooggi è ottavo con 191 reti in 309 presenze . Numeri super per un attaccante che a 33 anni continua a ......ha raggiunto quota 191 gol in Serie A. L'attaccante della Lazio è ora all'8° posto solitario nella classifica all time dei marcatori del campionato italiano, dopo aver superato Kurt

È stata una giornata di Serie A ricca di spunti. Dal Napoli ormai vero padrone del campionato, alle sofferte vittorie di Inter, Milan e Juventus. Ma anche la lotta in zona retrocessione e gli splendid ...Lazio, Immobile festeggia il compleanno e il sorpasso a una leggenda della Serie A Con la doppietta a Salerno, il bomber - che oggi compie 33 anni - è all'ottavo posto nella classifica all-time dei ...