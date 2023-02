“Hai finito?”: Fedez torna sui social e attacca Giordano, ma ai fan non sfugge un dettaglio su Chiara Ferragni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fedez torna sui social e attacca Mario Giordano: con lui c’era anche Chiara Ferragni Fedez è tornato sui social con un durissimo attacco nei confronti del giornalista Mario Giordano e della sua trasmissione Fuori dal Coro, che, secondo le accuse del rapper, avrebbe indagato sulla sua vita privata per capire se da giovane fosse omosessuale o meno: a destare la curiosità dei follower del cantante, però, è stato un dettaglio che riguarda la moglie Chiara Ferragni. I due, infatti, da diversi giorni si “ignorano” sui social contribuendo ad alimentare le voci che vorrebbero la coppia in crisi dopo il Festival di Sanremo 2023. Eppure, ai più ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023)suiMario: con lui c’era ancheto suicon un durissimo attacco nei confronti del giornalista Marioe della sua trasmissione Fuori dal Coro, che, secondo le accuse del rapper, avrebbe indagato sulla sua vita privata per capire se da giovane fosse omosessuale o meno: a destare la curiosità dei follower del cantante, però, è stato unche riguarda la moglie. I due, infatti, da diversi giorni si “ignorano” suicontribuendo ad alimentare le voci che vorrebbero la coppia in crisi dopo il Festival di Sanremo 2023. Eppure, ai più ...

