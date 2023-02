Flaco resta libero: lo zoo delPark a New York ha interrotto la caccia per riportare dietro le sbarre il maestosoeuroasiatico evaso oltre due settimane fa dalla sua gabbia. Da allora Flaco ha eluso la cattura e si è ...Per due settimane, unfuggito dallo zoo diPark di New York è volato da un albero all'altro, sfuggendo alla cattura e accumulando schiere di fan preoccupati per la sua capacità di sopravvivere da solo nella ...

Gufo di Central Park resta libero, zoo rinuncia alla caccia - Mondo Agenzia ANSA

New York alla caccia di Flaco, il gufo fuggito dallo Zoo di Central Park La Voce di New York

Weekly Beasts Il Post

Libri da leggere (e regalare) a Natale. Un gufo prigioniero a Manhattan la Repubblica

New York piange Barry, il gufo-star di Central Park morto dopo uno ... Corriere della Sera

Flaco resta libero: lo zoo del Central Park a New York ha interrotto la caccia per riportare dietro le sbarre il maestoso gufo euroasiatico evaso oltre due settimane fa dalla sua gabbia. (ANSA) ...Un gufo reale ha tentato la fuga da uno zoo della Grande Mela. Da giorni diversi ranger cercano di catturarlo, senza successo ...