Guerra in Ucraina, l’impatto sui bambini: “Da un anno assistono a bombardamenti e violenze”. E spesso salta anche la scuola online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tania non ha mai trovato il coraggio di chiedere se la sua casa è ancora lì o se è stata distrutta dai bombardamenti, mentre Sophia, 16 anni, il 24 febbraio 2022 si è svegliata, a Kharkiv, per via delle esplosioni e delle sirene. È passato ormai un anno e, dopo essere stata sfollata più volte, ha aiutato a far evacuare altri bambini, portandoli con sé a ovest. Svitlana, invece, fa l’insegnante e ogni volta che suona la sirena, insieme ai colleghi deve evacuare circa 200 bambini, molti dei quali con bisogni speciali. Poi ci sono le storie delle famiglie di Kiev, che portano i loro figli nei parcheggi sotterranei o nelle stazioni della metropolitana. Sono le storie raccontate nei dossier di due organizzazioni impegnate sul campo: il rapporto di Save the children “Un pesante tributo: l’impatto di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tania non ha mai trovato il coraggio di chiedere se la sua casa è ancora lì o se è stata distrutta dai, mentre Sophia, 16 anni, il 24 febbraio 2022 si è svegliata, a Kharkiv, per via delle esplosioni e delle sirene. È passato ormai une, dopo essere stata sfollata più volte, ha aiutato a far evacuare altri, portandoli con sé a ovest. Svitlana, invece, fa l’insegnante e ogni volta che suona la sirena, insieme ai colleghi deve evacuare circa 200, molti dei quali con bisogni speciali. Poi ci sono le storie delle famiglie di Kiev, che portano i loro figli nei parcheggi sotterranei o nelle stazioni della metropolitana. Sono le storie raccontate nei dossier di due organizzazioni impegnate sul campo: il rapporto di Save the children “Un pesante tributo:di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - LaVeritaWeb : Le reazioni del presidente del Ppe alle frasi di Silvio Berlusconi confermano l’inviolabile tabù dell’appoggio a Ki… - fattoquotidiano : La guerra in Ucraina è uno dei passi statunitensi verso il depotenziamento militare della Russia e quello economico… - giannagancia : RT @GabrieleCarrer: E da giorni la Cina, con diplomatici e propaganda, è tornata ad accusare gli USA di alimentare la guerra in Ucraina. Wa… - SonjaKlepac : Cari coglioni che seguite tajani, secondo lui in Italia siamo al 90% favorevoli alla guerra in Ucraina, guardate ch… -