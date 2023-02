Guarisce dall’Hiv dopo un trapianto di staminali: da 4 anni non assume più antivirali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo caso di paziente che Guarisce dall’Hiv dopo un trapianto di cellule staminali. Si tratta di un uomo 53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo per curare una leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv. L’uomo, dopo 4 anni senza assumere farmaci antiretrovirali, non ha avuto ricadute. E si aggiunge ad altri pazienti che hanno avuto lo stesso percorso. Famosi altri due casi, uno a Berlino e uno a Londra. Guarisce dall’Hiv dopo un trapianto di staminali: il caso tedesco Nel dettaglio, per il paziente di Dusseldorf sono trascorsi più di 10 anni dal trapianto e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo caso di paziente cheundi cellule. Si tratta di un uomo 53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto adi midollo osseo per curare una leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv. L’uomo,senzare farmaci antiretrovirali, non ha avuto ricadute. E si aggiunge ad altri pazienti che hanno avuto lo stesso percorso. Famosi altri due casi, uno a Berlino e uno a Londra.undi: il caso tedesco Nel dettaglio, per il paziente di Dusseldorf sono trascorsi più di 10dale ...

