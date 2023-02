GT World Challenge: Valentino Rossi in pista a Monza ad aprile (Di lunedì 20 febbraio 2023) Valentino Rossi sarà a Monza per partecipare alla tappa del GT World Challenge Europe 2023, in programma dal 21 al 23 aprile. Il Dottore disputerà la 3 Ore Fanatec al volante della BMW M4 GT2 del team WRT, a cui si è unito nel 2022. Per lui si tratta della prima volta in pista all’Autodromo di Monza dopo sei anni da quando vinse per l’ultima volta il Monza Rally Show. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023)sarà aper partecipare alla tappa del GTEurope 2023, in programma dal 21 al 23. Il Dottore disputerà la 3 Ore Fanatec al volante della BMW M4 GT2 del team WRT, a cui si è unito nel 2022. Per lui si tratta della prima volta inall’Autodromo didopo sei anni da quando vinse per l’ultima volta ilRally Show. SportFace.

