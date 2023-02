Gruppo Fs condannato per abuso di posizione dominante su Arenaways: da allora stop alla concorrenza (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Cassazione, con sentenza n. 4291 del 13 febbraio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società Trenitalia e Rfi (Gruppo Fs) contro la decisione del Consiglio di Stato che, nel 2021, aveva confermato le sanzioni dell’Autorità garante del Mercato (per complessivi 300mila euro) ai danni delle suddette società per un abuso consistente nel “frapporre ostacoli, fornendo le informazioni a loro esclusiva disposizione in ritardo e con metodo volutamente non corretto”. Le difficoltà nell’ammissione di Arenaways nel mercato ferroviario, dunque, non erano dovute a sue inefficienze, ma erano semmai causate dalle “informazioni di difficile interpretazione e contraddittorie fornite dal gestore”. In pratica si trattò di abuso di posizione dominante del monopolista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Cassazione, con sentenza n. 4291 del 13 febbraio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società Trenitalia e Rfi (Fs) contro la decisione del Consiglio di Stato che, nel 2021, aveva confermato le sanzioni dell’Autorità garante del Mercato (per complessivi 300mila euro) ai danni delle suddette società per unconsistente nel “frapporre ostacoli, fornendo le informazioni a loro esclusiva disin ritardo e con metodo volutamente non corretto”. Le difficoltà nell’ammissione dinel mercato ferroviario, dunque, non erano dovute a sue inefficienze, ma erano semmai causate dalle “informazioni di difficile interpretazione e contraddittorie fornite dal gestore”. In pratica si trattò dididel monopolista ...

