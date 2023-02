Grande svolta per la scienza | la Banca della Voce ridarà la parola a chi non può parlare

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il lancio inaspettato di ChatGPT e delle altre intelligenze artificiali ha dato modo ad ogni società di rendere disponibile un tipo di algoritmo diverso. In questo caso è stato proposto un software chela: come? Le IA non sono utili soltanto per la risoluzione immediata di problemi logistici o personali, ma anche per offrire un determinato servizio alla comunità nel momento in cui è necessario farlo. L’utilità di questi algoritmi varia a seconda dell’uso per il quale sono destinati, e che ovviamente non può essere programmato. In circostanze come quella attuale, però, non è importante stabilire un periodo specifico: la loro presenza è sempre di vitale importanza. Questa IA sta facendo miracoli – Computermagazine.itStiamo parlando, ...