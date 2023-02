Grande Fratello Vip, Milena Miconi sotto accusa, la difesa di Manila Nazzaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Momento di sconforto per la showgirl romana che è stata stata anche messa accusa per una frase rivolta a Nikita. L'intervento dell'sua amica ex gieffina, Manila Nazzaro. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Momento di sconforto per la showgirl romana che è stata stata anche messaper una frase rivolta a Nikita. L'intervento dell'sua amica ex gieffina,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - trash_italiano : Però dobbiamo ammettere che Sanremo 2020 resterà sempre nei nostri cuori. È qualcosa di non replicabile. Tipo il Grande Fratello Vip 2. - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - mymindtravels_ : RT @cmqgloria: rinchiudiamo tutto il cast in una casa con telecamere h24 e avremo il grande fratello più rilevante di tutta la storia datem… - trela_dorota : Antonino, Andrea, Davide lasciamo in casa grande fratello buttiamo fuori Oriana, Giaele, Murgia, Onestini -