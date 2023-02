"Grande Fratello Vip", lo sconforto di Milena Miconi che scoppia in lacrime (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il sostegno degli altri concorrenti - Dopo essersi 'nascosta' in camera da letto, forse per avere un po' di privacy, Milena Miconi viene raggiunta da alcuni 'vipponi' che vedendola in lacrime provano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il sostegno degli altri concorrenti - Dopo essersi 'nascosta' in camera da letto, forse per avere un po' di privacy,viene raggiunta da alcuni 'vipponi' che vedendola inprovano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - trash_italiano : Però dobbiamo ammettere che Sanremo 2020 resterà sempre nei nostri cuori. È qualcosa di non replicabile. Tipo il Grande Fratello Vip 2. - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - CicoMarti : RT @_misentomale_: Grande fratello, questo discorso a reti unificate, sperando che gli amici del cortiletto capiscano. Grazie #donnalisi #g… - youareporacci : RT @cheloquacita: “Questa scena è stata pietosa, due persone che arrivano a faccia a faccia per cosa? Io non parlo di Grande Fratello, sto… -