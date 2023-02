Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi, lunedì 20 febbraio 2023, andrà in onda il trentacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi, lunedì 20 febbraio 2023, andrà in onda il trentacinquesimo appuntamento con ilVip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - trash_italiano : Però dobbiamo ammettere che Sanremo 2020 resterà sempre nei nostri cuori. È qualcosa di non replicabile. Tipo il Grande Fratello Vip 2. - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - JessicaScotto91 : RT @Sandy___8: EdoD: 'Pure il Grande Fratello mi ha detto che io e Micol sembriamo fratello e sorella. Lei (Antonella) non ha mai visto vid… - antoxnellaqx : RT @cmqgloria: rinchiudiamo tutto il cast in una casa con telecamere h24 e avremo il grande fratello più rilevante di tutta la storia datem… -