Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi mette in guardia Edoardo Donnamaria | Valuta le persone che hai intorno

All'interno della casa delVIP scoppia una nuova polemica quando Luca Onestini ha preso di mira Nikita Pelizon per aver preso appunti durante il programma, ha iniziato a deriderla davanti a tutti gli altri ...Quali sono le notizie di gossip più succose dell'ultimo weekend Personaggi e news che hanno fatto chiacchierare nel fine settimana. Dalle furiose litigate tra i concorrenti delVip fino alle ultime novità riguardanti Uomini e Donne , passando per le interviste di Verissimo e di Domenica In senza tralasciare gli scoop che hanno fatto chiacchierare il popolo ...

Grande Fratello VIP 7: i vip a rischio eliminazione brindano, mentre i sondaggi dicono che stasera… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi: Se sto chiarendo con un mio amico, non metterti in mezzo Fanpage.it

Gf Vip, Luca Onestini provoca Nikita Pelizon conoscendo quel problema di salute: cosa le dice davanti a tutti leggo.it

Gf Vip, Luca e Oriana smascherati. Il piano per provocare Matteo Diamante TorreSette

Attilio Romita umilia Sarah al GF Vip: Biglietto a lei Mi vuole rovinare, Altobello piange Fanpage.it

La lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato Edoardo Donnamaria, che non ha nascosto il suo dispiacere a Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria. A cercare di ...GF Vip, Ivana Mrazova smentisce le accuse di Oriana Marzoli a Matteo Diamante! Chi sta mentendoNella Casa del Grande Fratello VIP ...