Grande Fratello Vip 7 | Luca Onestini a Ivana Mrázová | Io rientro tra i tuoi pensieri fissi?”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 febbraio 2023) AlVip 7,hanno approfittato della quiete della notte per parlare un pò di se stessi. Dopo le tensioni diurne della casa delVip 7, il silenzio della notte ha favorito uno scambio di confidenze tra. I due ex fidanzati, dopo alcuni giorni di incomprensioni si sono nuovamente avvicinati, anche se non c'è stato il bacio sperato da Alfonso SignoriniMrazova si sono conosciuti durante la seconda edizione delVip, la loro relazione è durata quattro anni e mezzo, si sono lasciati ...