Sperimentata nel corso delle prove libere del GP d'dello scorso anno, la quarta zona di attivazione del DRS venne rimossa in vista delle ... La prossima edizione del GP a( leggi ...In quest'angolo didel nord le spiagge sono tra le più belle del mondo, le foreste verdi ... come Sydney o: 2,4 milioni di euro . Certo, è una cifra indubbiamente importante, e che ...

GP Australia, Melbourne velocissima con la quarta zona DRS Autosprint.it

Australia, centinaia di ciclisti percorrono nudi le strade di Melbourne ... Agenzia ANSA

Australia, Melbourne: incendio distrugge tempio buddista - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Australia, come in 'Bicycle Race' dei Queen: centinaia di ciclisti nudi per le strade di Melbourne Repubblica TV

Ciclisti nudi per l'ambiente e non solo. A Melbourne sfila la World ... rivista BC

L'organizzatore del GP ha anticipato il ritorno dell'attivazione del DRS sull'allungo che porta a curva 11. Nel 2022 venne rimossa l'attivazione per ragioni di sicurezza ...Since those early 2013 days, The Producers has expanded to three offices in Brisbane, Sydney and Melbourne, and currently represents 11 Directors in Australia and abroad. In 2019, faced with ...