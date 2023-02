Governo, Pasquino: “Fini in tv? E’ dichiarazione di disponibilità, sta a Meloni recepirla” (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il ritorno sulla scena pubblica di Gianfranco Fini, che ancora ieri è intervenuto nel programma ‘Mezz’Ora in più’, condotto da Lucia Annunziata su Rai 3 “potrebbe essere una dichiarazione di disponibilità a fare una politica più attiva”, che non si limiti al solo intervento in tv. Così Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica all’Università di Bologna, contattato dall’Adnkronos commenta: “Fini non può tornare in politica da solo, per farlo qualcuno dovrebbe chiamarlo. Potrebbe essere interesse di Meloni recepire la manifestazione d’interesse” dell’ex leader di An. Cosa potrebbe offrire a Fini il presidente del Consiglio? “Meloni ha il potere di nominarlo in incarichi importanti, magari in qualche commissione, o ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il ritorno sulla scena pubblica di Gianfranco, che ancora ieri è intervenuto nel programma ‘Mezz’Ora in più’, condotto da Lucia Annunziata su Rai 3 “potrebbe essere unadia fare una politica più attiva”, che non si limiti al solo intervento in tv. Così Gianfranco, professore emerito di Scienza della Politica all’Università di Bologna, contattato dall’Adnkronos commenta: “non può tornare in politica da solo, per farlo qualcuno dovrebbe chiamarlo. Potrebbe essere interesse direcepire la manifestazione d’interesse” dell’ex leader di An. Cosa potrebbe offrire ail presidente del Consiglio? “ha il potere di nominarlo in incarichi importanti, magari in qualche commissione, o ...

