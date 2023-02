Da parte nostra, garantiamo totale lealtà a questo". Così Forza Italia, in una nota, in merito a retroscena su tensioni tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Fi Silvio Berlusconi. 20 ...Da parte nostra, garantiamo totale lealtà a questo". Così Forza Italia, in una nota, in merito a retroscena su tensioni tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Fi Silvio Berlusconi. 20 ...

Governo, Fi: disarmonie tra alleati illazioni, da noi totale lealtà Agenzia askanews

Differenze distrutte con l’“autonomia differenziata” Il Manifesto

Stoflen, la maschera di Zibello e l'antico arlecchino padano ... OglioPoNews

Berlusconi: "Partito unico il mio sogno. Cina mette i brividi" Tag24