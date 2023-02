Governo: Bonaccini, 'gli do 4, Meloni? La voglio battere nelle urne' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Sul Governo il mio giudizio è molto negativo, è da 4". Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 - Il Confronto. "Su Meloni non do giudizi, lo danno gli elettori. A me interessa batterla nelle urne e battere un Governo che sta mostrando tutta la sua inaffidabilità". E a Schlein che lo incalza invece a un giudizio netto su Meloni ribatte: "Ha detto che do 4 al Governo, un giudizio durissimo. Ma io voglio vincere le elezioni non solo parlando male degli avversari ma per le nostre proposte". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Sulil mio giudizio è molto negativo, è da 4". Così Stefanoa Sky Tg 24 - Il Confronto. "Sunon do giudizi, lo danno gli elettori. A me interessa batterlaunche sta mostrando tutta la sua inaffidabilità". E a Schlein che lo incalza invece a un giudizio netto suribatte: "Ha detto che do 4 al, un giudizio durissimo. Ma iovincere le elezioni non solo parlando male degli avversari ma per le nostre proposte".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Elly Schlein a La7: “Bonaccini, Letta e Gentiloni lodano Meloni e il suo governo? Al contrario, il mio giudizio è m… - Giorgiolaporta : Votò il 37% anche quando #Bonaccini vinse per la prima volta nel 2014 e lui prese il 49%. Nessuno parlò di allarme… - fattoquotidiano : Migranti, Ocean viking a Ravenna con 84 persone. Bonaccini: “Governo spieghi il piano sbarchi. Perché tutti in citt… - fococco : @GiovaQuez Spero che Bonaccini vinca. Schlein porta il PD in una rotta ignota, o meglio più verso i 5S, il che dete… - TV7Benevento : **Governo: Schlein, 'non sono d'accordo con Bonaccini, critiche nette non da misurare'** - -