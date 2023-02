Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche dal voto delle regionali. Da segnalare dopo il voto nelle regionali la crisi del Movimento 5 Stelle forse penalizzata anche dal caso del Superbonus L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 20 febbraio FdI - 31% (= rispetto al 13 febbraio) M5S - 17% (-0,7%) Pd - 15,8% (+0,7%) Lega - 9,3% (+0,4%) Azione/IV - 7,4% (-0,4%) FI - 6,2% (+0,1%) Tecné per RTI del 31 gennaio FdI - 30,6 Pd - 17,1% Pd - 16,7% Lega - 9,2% FI - 8% Azione/IV - 7,4% EMG per Agorà, Rai del 6 febbraio 2023 FdI - 27,5 (-0,1% rispetto al del 30 gennaio) Pd - 17,9% (+0,2%) Pd - 17,7% (-0,2%) Lega - 8,7% (+0,1%) Azione/Iv - 7,6% ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche daldelle regionali. Da segnalare dopo ilnelle regionali la crisi del Movimento 5 Stelle forse penalizzata anche dal caso del Superbonus L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 20 febbraio FdI - 31% (= rispetto al 13 febbraio) M5S - 17% (-0,7%) Pd - 15,8% (+0,7%) Lega - 9,3% (+0,4%) Azione/IV - 7,4% (-0,4%) FI - 6,2% (+0,1%) Tecné per RTI del 31 gennaio FdI - 30,6 Pd - 17,1% Pd - 16,7% Lega - 9,2% FI - 8% Azione/IV - 7,4% EMG per Agorà, Rai del 6 febbraio 2023 FdI - 27,5 (-0,1% rispetto al del 30 gennaio) Pd - 17,9% (+0,2%) Pd - 17,7% (-0,2%) Lega - 8,7% (+0,1%) Azione/Iv - 7,6% ...

