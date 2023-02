Gli Spartani attaccano Antonella al GF Vip: ecco la reazione di papà Fiordelisi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Antonella Fiordelisi è tra le concorrenti di punta di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore Edoardo Donnamaria ha avuto un duro scontro con gli amici Spartani tanto da prenderne le distanze e scatenare nuovi discussioni sulla coppia. La reazione del padre di Antonella agli ultimi attacchi degli Spartani Gli Spartani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023)è tra le concorrenti di punta di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore Edoardo Donnamaria ha avuto un duro scontro con gli amicitanto da prenderne le distanze e scatenare nuovi discussioni sulla coppia. Ladel padre diagli ultimi attacchi degliGli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viola61947169 : RT @merchisa79: Va benissimo le urla per gli spartani e per la Murgia ma pensare pure a Micol ogni tanto non guasterebbe... #incorvassi - BimbodiAttilio : Gli spartani in branco che circondano Edoardo per fargli il lavaggio del cervello #gfvip - Federinirini : @SilviaSiza56 @stupendamenteme Sì ma hai detto che gli conveniva stare con gli spartani io ti ho chiesto dove fosse… - tienimihaz : RT @givemelightness: gli spartani che nemmeno hanno aperto gli occhi e subito iniziano a sparlare di antonella curatevi l’ossessione è im… - verrilloluca90 : @NottingLove2022 Se la giocano lei e nino ho letto che gli spartani hanno smesso di votarla -