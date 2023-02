Gli italiani riscoprono effetti benefici dello stare fuori casa

(Di lunedì 20 febbraio 2023), bere una birra in compagnia, mangiare una pizza con gli amici e passeggiare nei luoghi della movida fa bene alla vita. Come dar torto alla quasi totalità degliche dopo tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - raffaellapaita : Oggi #20febbraio è la Giornata Nazionale del #PersonaleSanitario. Il nostro ringraziamento va ancora una volta a tu… - nonleggerlo : Il “gigante” del giornalismo (cit. Salvini) Mario Giordano, 10 anni fa, su Libero: 'Il ministro Kyenge con la scus… - castevisa : RT @CarloCalenda: “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucraina”; “G… - saveriolakadima : RT @ANPIRomaPosti: 'Gli italiani si divisero in differenti formazioni: mentre alcuni uccidevano, altri raccoglievano i cadaveri e li lancia… -

Stare fuori casa, bere una birra in compagnia, mangiare una pizza conamici e passeggiare nei luoghi della movida fa bene alla vita. Come dar torto alla quasi totalità degliche dopo tre anni di restrizioni e i mesi più difficili della pandemia rinchiusi ...

Quella di battere gli italiani al primo turno salvando matchpoint, da parte di Andy Murray, sta diventando un'abitudine fastidiosa. A Melbourne contro Mattteo Berrtini gliene era bastato uno, qui a Do ...