Gli insulti razzisti allo juventino Kostic dalla curva dello Spezia: 'Zingaro, sei una m***'. La sua risposta è da applausi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Al 36' del secondo tempo di Spezia - Juventus, finita 2 - 0 per gli ospiti, il tecnico della Juve Allegri decide di sostituire Filip Kostic. L'attaccante serbo esce dal campo dalla parte opposta ...

