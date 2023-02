Gli eco-vandali bloccano Milano: traffico in tilt (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora un blocco stradale di Ultima Generazione: interrotto il traffico a Milano in protesta contro i finanziamenti al fossile Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora un blocco stradale di Ultima Generazione: interrotto ilin protesta contro i finanziamenti al fossile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “La #Champions passa da qui”, titola il @CorSport; “Riprendiamoci la Champions”, gli fa eco @tuttosport che parla d… - sjgiardini : RT @EdyS70492274: “La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel non crearne mai” Umberto Eco, Sette anni di desiderio #Pensiero… - CaprioloFulvio : Temeva che la Meloni gli sottraesse attenzione? ?? Biden a sorpresa a Kiev: 'Putin ha sbagliato di grosso'… - PMI_it : Eco-incentivi auto 2023: contributi finiti per diesel e benzina, elettriche troppo care: Non bastano gli eco-incent… - PIERPAO67864611 : RT @EdyS70492274: “La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel non crearne mai” Umberto Eco, Sette anni di desiderio #Pensiero… -