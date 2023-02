Gli audio di Matteo Messina Denaro a “Non è l’Arena” raccontano la malattia del boss | «Il mio corpo mi ha tradito» – Il video

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ieri a “Non è” sono sbarcati glidi. La trasmissione di Giletti su La7 ha infatti trasmesso una serie di messaggi vocali mandati dall’Ultimo dei Corleonesi a una donna che svolgeva la chemioterapia con lui a La Maddalena di Palermo. Ovvero quella in cui l’arresto ha interrotto i 30 anni di latitanza di ‘U Siccu. Si è parlato molto dei messaggi in cui Diabolik attacca Zelensky e si schiera con Putin. Quelli più intimi invece parlano di tutt’altro. E segnatamente della condizione diper il tumore al colon retto che ha colpito il. Il quale si trova adesso nella condizione in cui si trovano tanti malati: «Il miomi ha»; «curiamoci e vediamo dove arriviamo»; «so cosa stai ...

Che ieri ha anche mandato in onda una serie disulla malattia dell'Ultimo dei Corleonesi. Lui "per quello cheviene attribuito possa e debba sapere cosa può essere accaduto a quella ...Ieri a 'Non è l'Arena' sono sbarcatidi Matteo Messina Denaro . La trasmissione di Giletti su La7 ha infatti trasmesso una serie di messaggi vocali mandati dall' Ultimo dei Corleonesi a una donna che svolgeva la chemioterapia ...

Gli audio di Matteo Messina Denaro a "Non è l'Arena" raccontano la ... Open

Esclusiva Non è L'Arena: gli audio inediti di Messina Denaro La7

Il boss Messina Denaro e la guerra in Ucraina. «Non è colpa di Putin, l’occidente smetta di fornire armi» Corriere TV

Matteo Messina Denaro, gli audio inediti con l'insulto a Falcone Sky Tg24

Gli audio di Matteo Messina Denaro a un'amica: «Io sono un leone, ma lunedì ho la terapia. Per ora però sto bene» Corriere TV

Il boss della mafia: "Dicano a quel buffone di Zelensky di dimettersi. La colpa della guerra è degli Usa non di Putin". Nuovi audio choc ...Massimo Giletti anticipa per questa sera a Non è l'Arena, in onda dalle 21.15 su La7, gli audio esclusivi che Messina Denaro ha inviato all'amica.