Glasner: «Il Napoli è fortissimo ha ma dei punti deboli» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mister Oliver Glasner presenta la sfida col Napoli valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dell’Eintracht Francoforte interverrà in conferenza stampa a partire dalle ore 13.30 in vista del match di domani contro gli azzurri, accompagnato dal fantasista Mario Götze. Di seguito la conferenza stampa di Glasner alla vigila della partita con il Napoli: «Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere». Che Napoli si aspetta Glasner? «Il Napoli è anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mister Oliverpresenta la sfida colvalida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dell’Eintracht Francoforte interverrà in conferenza stampa a partire dalle ore 13.30 in vista del match di domani contro gli azzurri, accompagnato dal fantasista Mario Götze. Di seguito la conferenza stampa dialla vigila della partita con il: «Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere». Chesi aspetta? «Ilè anti-italiano. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza ...

