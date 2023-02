Giulia Salemi aggiorna sulla relazione con Pierpaolo Pretelli

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha chiarito in che rapporti è oggi con. La rivelazione in diretta al GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Carnevale sbarca a #GFVIPPARTY e vi aspetta stasera con una puntata ricca di sorprese e tanto divertimento ?? Tra gl… - MedInfinityIT : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - mariarosi79 : #prelemi #gfvipparty Pierpaolo Pretelli #spettegolemi #gfvip Giulia Salemi - mariarosi79 : #prelemi #gfvipparty Pierpaolo Pretelli #spettegolemi #gfvip Giulia Salemi -

Dopo che le sue parole - riferite agli attori di 'Mare fuori' - hanno dato vita ad una grande polemica,torna sui propri passi e aggiusta il tiro. La, nel corso di una diretta radio, disse: 'A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare ...Alfonso Signorini , affiancato dae dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli , ha tenuto compagnia al pubblico. approfondimento Gossip, tutti i video Oriana Marzoli ha ...

Giulia Salemi si scusa con i ragazzi di "Mare fuori": "Ero al primo giorno di ciclo. Vi offro una pizza" NapoliToday

Giulia Salemi vs il cast di Mare Fuori: interviene Matteo Paolillo Novella 2000

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto pace! - Mediaset Infinity Grande Fratello

Giulia Salemi chiede scusa a tutti - R 101 R101

Gf Vip 7, è tornato il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Isa e Chia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati insieme, o meglio, non si sono mai lasciati. Appena una settimana prima, l’opinionista social aveva annunciato un periodo di pausa con la sua dolce metà ...Giulia Salemi ha chiarito in che rapporti è oggi con Pierpaolo Pretelli. La rivelazione in diretta al GF Vip La settimana scorsa i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno appreso una brutta no ...