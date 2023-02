Gisele Bündchen in top: addominali d’acciaio al Carnevale di Rio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è allenata, si è preparata e non è mancata all’appuntamento. Gisele Bündchen è tornata al Carnevale di Rio dopo 12 anni, dopo quell’ultima partecipazione del 2011 che è stata la sua ultima. E non poteva che mostrarsi in una forma incredibile, con addominali scolpiti e un top multicolor che ha richiamato l’atmosfera colorata della seconda città brasiliana e che – dal 17 al 22 febbraio – si muove a ritmo di samba. Top e addominali, Gisele Bündchen infiamma Rio Un micro top che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Gisele Bündchen si è presentata così al Carnevale di Rio, la prima edizione ad affluenza completa dopo la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. E tra i 46 milioni di turisti accorsi per assistere ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è allenata, si è preparata e non è mancata all’appuntamento.è tornata aldi Rio dopo 12 anni, dopo quell’ultima partecipazione del 2011 che è stata la sua ultima. E non poteva che mostrarsi in una forma incredibile, conscolpiti e un top multicolor che ha richiamato l’atmosfera colorata della seconda città brasiliana e che – dal 17 al 22 febbraio – si muove a ritmo di samba. Top einfiamma Rio Un micro top che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.si è presentata così aldi Rio, la prima edizione ad affluenza completa dopo la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. E tra i 46 milioni di turisti accorsi per assistere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robtor83 : Più di Al Bano e Romina, meno di Vialli e Mancini. Più di Sandra e Raimondo, meno di Ferragni e Fedez (per fortuna)… - CHAMPXGNEPOETRY : Per chi non sapesse: Eli Manning: fratello di Peyton, storico QB dei NY Giants, unico ad aver tolto un anello a To… -