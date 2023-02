Giorgia Palmas da capogiro | vestitino troppo corto | si intravede ogni cosa – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Gonna esageratamente corta e visuale panoramica, lo scatto sul tavolino ha lasciato i fans senza parole, questa voltaha davvero esagerato! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Continua a far tremare l’ambiente aduscita la stupendache, in questa occasione, ha deciso di lasciare tutti senza parole con uno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.