Giorgi-Sherif stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Camilasfiderà Mayaral primo turno del WTA di. Sorteggio fortunato per l’azzurra, che in terra messicana debutterà contro la settima forza del seeding ma lo farà da favorita. L’egiziana è infatti una giocatrice ostica ma predilige la terra rossa. Entrambi reduci da un secondo turno sul veloce indoor, rispettivamente a Linz e Lione, non si sono mai affrontate in carriera. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la giocatrice marchigiana, che mette nel mirino il secondo turno contro Parrizas-Diaz o Konjuh. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo, tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio, non prima delle ore 02:00. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis ...