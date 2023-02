Giordano Guerrieri Finera | “I vantaggi delle operazioni di M&A per acquisire o vendere nuove aziende”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 20 febbraio 2023 – Come riportato dal EY M&A Barometer Review 2022 e Preview 2023 di Ernst & Young, il 2022, in Italia, ha visto crescere l'attività di investimento negli M&A, con transazioni che hanno raggiunto quasi i 90 miliardi di Euro, registrando un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Nonostante il rallentamento causato dall'invasione russa dell'Ucraina e dall'incertezza economica ad essa associata, il mercato ha dunque ripreso vigore nel quarto trimestre del 2022. Stando ai dati, l'Italia sembrerebbe quindi aver compreso l'importanza della leva degli M&A per accelerare i processi di trasformazione aziendale ecompetitività. Si sono verificati molti "mega deals" - come dicono gli addetti ai lavori - ossia importanti accordi di fusioni e acquisizioni in settori strategici come le concessioni, le scienze ...