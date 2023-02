Ginnastica artistica, Coppa del Mondo 2023 in tv: ecco come vederla (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il ritorno in pedana nella prima tappa della Serie A1 a Firenze, è pronta a ripartire anche la stagione agonistica internazionale 2023 della Ginnastica artistica. Il prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, si alza il sipario con il consueto appuntamento a Cottbus, in Germania, prima tappa della World Cup di specialità. Alla Lausitz Arena si prospetta grande spettacolo con i ginnasti più forti del Mondo pronti a sfidarsi per conquistare subito importanti risultati. Nel 2022 la tappa tedesca aveva lanciato Thomas Grasso, atleta della Polisportiva Celle di Rimini che in uno dei suoi primi impegni con la nazionale maggiore aveva conquistato la medaglia di bronzo nella finale al corpo libero. Al maschile saranno quattro gli azzurri presenti: il DTN Giuseppe Cocciaro ha infatti convocato l’agente delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il ritorno in pedana nella prima tappa della Serie A1 a Firenze, è pronta a ripartire anche la stagione agonistica internazionaledella. Il prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, si alza il sipario con il consueto appuntamento a Cottbus, in Germania, prima tappa della World Cup di specialità. Alla Lausitz Arena si prospetta grande spettacolo con i ginnasti più forti delpronti a sfidarsi per conquistare subito importanti risultati. Nel 2022 la tappa tedesca aveva lanciato Thomas Grasso, atleta della Polisportiva Celle di Rimini che in uno dei suoi primi impegni con la nazionale maggiore aveva conquistato la medaglia di bronzo nella finale al corpo libero. Al maschile saranno quattro gli azzurri presenti: il DTN Giuseppe Cocciaro ha infatti convocato l’agente delle ...

