Giappone | sfida per il crimine

Un'indebolita Yakuza oggi se la vede con l'ascesa della malavita portata dagli immigrati. La posta in gioco: il controllo dei business illegali nel Sol Levante. In Giappone tutti ricordano l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe da parte di un fanatico esponente di una setta, lo scorso luglio: gli sparò con un'arma improvvisata mentre il premier teneva un comizio elettorale. Ma sebbene la violenza in diretta televisiva abbia sconvolto il Paese, non è il terrorismo politico la maggiore preoccupazione del governo Giapponese. Piuttosto, la minaccia è rappresentata dallo scontro sempre più cruento tra gang legate alla criminalità organizzata, complici tra l'altro dell'aumento del tasso di omicidi, che prosegue un trend che ha conosciuto negli ultimi vent'anni un balzo dell'8,1 per cento. Nello specifico, a preoccupare è la lotta senza quartiere tra ...

