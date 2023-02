GF Vip7 anticipazioni | Alfonso Signorini da l’annuncio in diretta | provvedimenti in arrivo questa sera

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 febbraio 2023)20 febbraio torna in onda su Canale 5 il Grande Fratello Vip. La puntata in questione sarà ricca di colpi di scena e ad annunciarlo è stato propriopoco fa in una. Il conduttore ha fatto sapere che ormai la Casa è spaccata in due. Tra accuse a Sarah, le L'articolo proviene da KontroKultura.