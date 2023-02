(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il GF VIP non smette di emozionare e regalare sorprese ai propri, affezionati telespettatori che anche questa sera – a partire dalle 21.20 su Canale 5 – sono pronti a seguire le vicissitudini della casa più spiata d’Italia! A guidarli, come sempre, la bravura e la maestria di Alfonso Signorini. Ma cosa vedremo? Senza spoilerare troppo, vi anticipiamo che nel loft ci sarà la visita di una persona molto cara al vippone Onestini, chi sarà? Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Nome vincitore, pronostici e quote scommessein visita al GF VIP per una sorpresa a Luca Onestini Dopo l’ingresso della sua ex Ivana Mrazova, ecco che per Luca Onestini questa sera ci sarà un’altra sorpresa. A fargli visita nel loft l‘opinionista, conduttore radiofonico e suo amico! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GF VIP, stasera torna Raffaello Tonon? Ultime news e anticipazioni puntata - AnnaCanino6 : @Gisella2131948 @alfosignorini @RaiDue ?????????? altrimenti c'è anche Rai 1 con Elena Sofia Ricci... insomma, stasera...NO GF VIP...???????? - Novella_2000 : Un ex concorrente del GF Vip stasera rientra in Casa #gfvip - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip, stasera lunedì 20 febbraio. Volano gli stracci #GFVIP #canale5 #televisione… - MarTe2023 : RT @Mikri_gorgona11: #nikiters #donnalisi #iostoconnikita #iostoconantonella #fuorionestini #fuorioriana === ===> Questi sono gli hashtags… -

I CONCORRENTI DEL GFA RISCHIO ELIMINAZIONEuno degli inquilini dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia. In nomination sono finiti in sei: Sarah Altobello, Daniele Dal Moro , Andrea ...Poi a un follower che gli ha chiesto se ancheOriana Marzoli sarà fatta a pezzi, ha fatto ... Inoltre a chi gli ha domandato, se non ha mai pensato di riproporre in tv la versione senza, ha ...

Grande Fratello VIP 7: i vip a rischio eliminazione brindano, mentre i sondaggi dicono che stasera… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Chi esce stasera al Grande Fratello vip Ultimi sondaggi televoto Tag24

Gf Vip, Oriana pretende le scuse di Martina: scontro tra Luca e Matteo. In arrivo una persona speciale per One ilmessaggero.it

GF Vip, anticipazioni stasera: scontro totale tra "spartani" e "persiani"; reunion degli Oneston Today.it

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni stasera 20 febbraio: storie, sorprese e il verdetto del televoto. Chi sarà eliminato SuperGuidaTV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Lunedì 20 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti ...Stasera, lunedì 20 febbraio 2023 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7. In diretta dagli studi di Cinecittà a Roma, Alfonso Signorini racconterà gli ultimi ...