GF Vip, panico nella Casa: provvedimento in arrivo contro un concorrente?

Un concorrente del GF Vip a rischio squalifica? In arrivo un provvedimento disciplinare nella puntata odierna. Quella in onda stasera si preannuncia una puntata del GF Vip di fuoco. Come annunciato infatti da Alfonso Signorini, padrone di Casa del reality di Canale Cinque, stasera sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari dopo quanto accaduto nelle scorse ore all'interno del loft di Cinecittà. Nel corso della serata di Carnevale, nella quale i vipponi hanno organizzato una festa, infatti come sappiamo gli animi si sono scaldati, e ci sono state diverse liti che hanno attirato l'attenzione del popolo del web. E sono arrivate parole forti, che potrebbero aver costretto gli autori del Grande Fratello Vip 7 a prendere delle decisioni sofferte nei confronti di alcuni concorrenti.

